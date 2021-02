Nach Urteil im Kunststreit : Dorothee Achenbach sieht sich als Opfer

Dorothee Achenbach soll laut Gerichtsurteil 980.000 Euro an die Albrecht-Erben zahlen. Foto: dpa

Düsseldorf Die Ex-Frau des wegen Betrugs verurteilten Kunstberaters Helge Achenbach prüft Schritte gegen ein Urteil des Oberlandesgerichts. Danach soll sie 980.000 Euro Schadenersatz an die Aldi-Nord-Erben zahlen.

Die Ex-Frau des Kunstberaters Helge Achenbach sieht sich zu Unrecht zu Schadenersatz für die Familie des Aldi-Nord-Erben Berthold Albrecht verurteilt. Das Oberlandesgericht hatte am Dienstag eine Entscheidung des Landgerichts bestätigt, wonach die promovierte KunsthistorikerinKostenpflichtiger Inhalt für den Verkauf eines nicht autorisierten Werks haftbar sei. Sie werde nun für eine Handlung im „alleinigen Verantwortungsbereich meines Ex-Mannes“ in Mithaft genommen, sagt Dorothee Achenbach, die rechtliche Schritte gegen das Urteil prüfen will.