Corona-Krise sorgt für hohen Bedarf für Internettempo : Schnelle Online-Anschlüsse boomen in Zeiten der Krise

Düsseldorf Kabelanschlüsse bei Vodafone Deutschland sorgen gut, weil die Kunden im Zeitalter des Homeoffice schnell surfen wollen. Aber im Mobilfunk läuft nicht alles rund.,die Abspaltung der Funktürme wird auch kritisch gesehen.

Vodafone Deutschland hat im vergangenen Quartal 98.000 Neukunden in seinem Kabel-TV-Netz gewonnen. Das gab Deutschlands zweitgrößter Telefonkonzern am Mittwoch bekannt. „Die gewinnnen Kunden für sehr schnelle Online-Anschlüsse, weil die Menschen während der Pandemie guten Internetzugang haben wollen“, sagt dazu Torsten Gerpottt, Wirtschaftsprofessor aus Duisburg. Dabei muss bei der Bewertung des Zuwachses aber gesehen werden, dass die Düsseldorfer gleichzeitig 42.000 Kunden verloren, die ihren Online-Zugang über von der Telekom angemietete DSL-Anschlüsse bekommen hatten.

Umso wichtiger bleibt für den Weltchef von Vodafone, Nick Read, dass er den Düsseldorfer Konzernableger Vantage Towers bald an die Börse bringen kann. In ihm werden mehr als 80.000 Funktürme aus Europa zusammengefasst, die zunehmend auch an andere Unternehmen als an Vodafone selbst vermietet werden sollen.