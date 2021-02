Corona-Maßnahmen in Düsseldorf : Alltagsmasken auf Einkaufsstraßen weiter ausreichend

Ein Schild weist in der Altstadt auf die Pflicht zum Tragen von Schutzmasken hin. Foto: dpa/Federico Gambarini

Düsseldorf In Bussen und Bahnen und in Supermärkten sind inzwischen auch in Düsseldorf medizinische Masken Pflicht. Für die öffentlichen Bereiche, in denen eine Maske vorgeschrieben ist, reicht aber auch weiter der normale Mund-Nasen-Schutz.

Die Stadt Düsseldorf sieht in den Bereichen, in denen es eine Maskenpflicht im öffentlichen Raum gibt, weiterhin einen normalen Mund-Nasen-Schutz als ausreichend an. „Eine Änderung im Hinblick auf die Maskenpflicht in den Gebieten im öffentlichen Raum ist aktuell nicht beabsichtigt“, erklärte ein Sprecher auf Anfrage unserer Redaktion.

Hier müssen also auch künftig nicht zwangsläufig FFP2-Masken oder sogenannte OP-Masken getragen werden. Grundsätzlich werde aber die Lage laufend beobachtet und bei neuen Erkenntnissen die Verfügung angepasst.

Seit Ende Januar gilt in bestimmten Bereichen die Maskenpflicht in einer verschärften Form. So müssen in Bussen und Bahnen, im Einzelhandel, bei Gottesdiensten und in Arztpraxen medizinische Masken oder FFP-Masken getragen werden. Das hatte bei einigen Bürgern die Frage aufgeworfen, ob solche Regelungen nun auch auf Straßen mit Maskenpflicht angewandt werden.