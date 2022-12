Kultur in Düsseldorf „Kö 106“ darf im nächsten Jahr vorerst weitermachen

Im letzten Monat des Jahres und unter dem vorherigen Wissensstand, dass zum Jahresende Schluss in der Kö 106 sein sollte, konnten mit einem Adventskonzert „Zauber der Musik“ und der „Wiener Klassik“ noch kurzfristig Termine auf die Beine gestellt werden. Es folgt ab heute ein langes Kunst-Wochenende (16.-18. Dezember) und ein Auftritt der Rockband Braddok kurz vor Weihnachten (23. Dezember). Einen Höhepunkt lässt der Verein am heutigen Freitag, 16. Dezember, mit einem Konzert in seiner eigentlichen Heimstätte, der Park-Kultur an der Oststraße 118, folgen: Maria Bragança und Everton Corone laden ab 20 Uhr zur „Brasilianischen Musik des 21. Jahrhunderts“ ein.