Glühwein, Eierpunsch und gegrillte Würstchen in Rees Haldern feiert den „dritten Weihnachtstag“ am 27. Dezember

Der Erlös des „dritten Weihnachtstages“ fließt einmal mehr in die Sanierung des Jugendheims. Dort wurden auch in der Corona-Zeit viele große Fortschritte gemacht, unter anderem wurde die Küche erneuert und eine moderne Gasheizung eingebaut. Diese wurde von einem einzelnen Sponsor gespendet und erlaubt nun, passend zu den explosionsartig gestiegenen Gas- und Energiepreisen, eine ganz genaue Dosierung der benötigten Wärme zu Spitzenzeiten. Auch mit der Auslastung des Jugendheims zeigt sich der Verein „heimlich erfolgreich“ zufrieden: Es vergeht kaum ein Tag, an dem in der ehemals kirchlichen Immobilie nicht eine oder mehrere Veranstaltungen angeboten werden und auf starken Zuspruch treffen.