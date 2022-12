Kinder in Düsseldorf Das Görres-Gymnasium wird Zweiter beim Milch-Cup

230 Schüler haben sich in diesem Schuljahr in acht packenden Bezirksturnieren im Tischtennis-Rundlauf gegen insgesamt 21.000 Mitstreiter durchgesetzt und gehören damit zu den besten Nachwuchs-Tischtennisspielern Nordrhein-Westfalens. Im finalen Wettbewerb rennen die jungen Sportler der Klassenstufen drei bis sechs in schnellen Runden um die Platten. Insgesamt kämpfen 46 hoch motivierte Viererteams um den begehrten Landesmeister-Titel beim Milch-Cup 2022. Dazu gehörte auch das Görres-Gymnasium. Bis auf Bianka, die aktuell für die TG Neuss spielt und zum Jahresende zur Borussia an den Staufenplatz wechseln wird, sind die Vertreterinnen der 6c in keinem Tischtennisverein. „Im Sommer spielen wir manchmal auf einem Spielplatz oder in einem Park auf den Steinplatten“, verrät Victoria. Und doch beherrschen sie den Umgang mit dem nur 2,7 Gramm schweren Plastikball gut. Noch besser beherrschen das aber Danny Heister und Sharat Kamal Achanta. Der erste ist Trainer des erfolgreichsten europäischen Tischtennisvereins Borussia Düsseldorf, der zweite ist einer der Spieler aus dem aktuellen Kader. Die beiden zeigten unter den begeisternden Anfeuerungen der Schüler, wie Tischtennis gespielt wird, ohne dabei nach jeder Ballberührung die Seite wechseln zu müssen. „Die beiden machen jeden Quatsch mit, genauso wie die Kinder“, meint Borussia-Manager Andreas Preuß. „Der Milch-Cup ist eine der besten Veranstaltungen bei uns im Tischtenniszentrum im Jahr. Alle können etwas spielen und sind mit jeder Menge Leidenschaft dabei.“