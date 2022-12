Neuer Service in Brüggen Kultur-Tickets für Brüggen jetzt auch online erhältlich

Die Gemeinde Brüggen ist ab sofort an das regionale Ticketsystem www.ticketshop.nrw angeschlossen. Damit komme sie, wie ein Sprecher mitteilt, der steigenden Nachfrage nach. Nach zwei Jahren, in denen das kulturelle Leben auch in Brüggen wegen der Corona-Pandemie deutlich eingeschränkt war, werden dort bald wieder Konzerte, Lesungen oder Theateraufführungen stattfinden.