Wohnen in Düsseldorf Sanierungsobjekt in der Lennéstraße bleibt unbewohnbar

Vor rund einem Jahr lebte und schlief Jürgen Schröder (70) noch im Hofgarten – obwohl er eine Wohnung hatte. Das Haus in der Lennéstraße wird seit über zwei Jahren saniert. 2021 musste er vorübergehend in ein Hotel, bis es nicht mehr gezahlt wurde. Nachdem der Fall durch das Bündnis für bezahlbaren Wohnraum (BfbW) und die Presse bekannt worden war, konnte er wieder in seine Wohnung einziehen. Schröders Ein-Zimmer-Wohnung hat rund 30 Quadratmeter, es gibt keine Möbel. Im Rahmen der Sanierungsarbeiten vor rund einem Jahr wurde die kleine Einbauküche entfernt, die seither auch nicht wieder eingebaut worden ist. Sein ganzer Besitz sei damals recht unsanft in den Keller verfrachtet worden, erzählt er, und einiges sei in dem Zuge beschädigt worden oder abhandengekommen.