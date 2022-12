Nachwuchs-Award in Düsseldorf Wettbewerb mit großer Chance für junge Jazz-Talente

Nachwuchsförderung ist ein Markenzeichen der Schauinsland-Reisen Jazz-Rally, die nach erfolgreichem Re-Start 2022 auch nächstes Jahr stattfinden wird, und zwar vom 26. bis 28. Mai. Die Stiftung der Sparda-Bank West fördert mit dem Award junge Künstler, die in der Corona-Pandemie besonders unter fehlenden Auftritts- und Probenmöglichkeiten gelitten hatten. 2023 wird der renommierte Nachwuchspreis zum zwölften Mal vergeben. Bewerbungen sind ab sofort bis Mitte Februar möglich. Die drei Bestplatzierten erhalten neben einem Preisgeld einen Live-Auftritt auf der Sparda-Bühne, die 2023 nach der positiven Resonanz in diesem Jahr wieder auf dem Schadowplatz stehen wird. Auch an vielen anderen Spielorten werden Rally-Freunde am Pfingstwochenende in den Genuss von Jazz, Swing, Funk und Soul kommen.