Oper, Schauspiel, Ballett und Konzerte Die Duisburger Kultur vereint in einem Web-Auftritt

Kulturdezernent Matthias Börger begrüßt die gemeinsame Initiative der Deutschen Oper am Rhein mit dem Theater Duisburg und den Duisburger Philharmonikern. Er schreibt: „Das Theater ist für viele Duisburgerinnen und Duisburger so etwas wie das Herz des kulturellen Lebens in der Stadt – seine verschiedenen Sparten haben viele Fans, unter denen es etliche Überschneidungen gibt. Der neue Webauftritt zeigt das Haus als ein großes Ganzes, in dem sich Theater, Tanz und Musik in alle Richtungen entfalten können, und in dem es ein großartiges Vermittlungs- und Mitmachangebot gibt, das jetzt hoffentlich noch mehr Menschen erreicht.“