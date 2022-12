Spendenbereitschaft Düsseldorf zeigt große Solidarität trotz Krise

Die Bürgerstiftung Düsseldorf befürchtet, dass bedingt durch die Energiekrise und die hohe Inflation viele auch in Düsseldorf in Not geraten werden, sagt Vorstandsvorsitzende Sabine Tüllmann. Wie sich die Krise auswirke, sei nicht absehbar. „Wir werden aber alles daran setzen, niemanden zurückzulassen.“ Die Spenden seien im Vergleich zum vergangenen Jahr in etwa auf dem gleichen Niveau. Viele kleine Spenden über fünf bis 20 Euro seien allerdings weggefallen. „Diese Menschen benötigen im Moment jeden Cent selber. Aufgefangen hat dies im Moment noch die Großzügigkeit unserer über 100 Stifter“, so Tüllmann.