Deutschlandstipendium in Düsseldorf Stifter feiern mit Stipendiaten der Heine-Uni

Insgesamt erhalten aktuell 459 Studierende aus allen Fakultäten im Rahmen des universitätseigenen Programms „Chancen nutzen – Das Deutschlandstipendium“ an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf (HHU) eine Förderung von 300 Euro monatlich. Sie werden so finanziell seit 1. Oktober 2022 bis zum 30. September 2023 unterstützt. „Es ist ein reines Leistungsstipendium“, sagt die Rektorin der Heinrich-Heine-Universität, Anja Steinbeck. Die Stipendien richten sich an die zehn bis 15 Prozent der besten Studierenden. Berücksichtigt wird bei der Auswahl der Stipendiaten auch das persönliche soziale Engagement. Das Deutschlandstipendium beträgt 300 Euro pro Monat. 150 Euro davon übernehmen private Fördernde wie Unternehmen, Stiftungen, Alumni und andere Privatpersonen. Die anderen 150 Euro übernimmt der Bund. Erstmals trafen die aktuellen Stifter jetzt ihre Stipendiaten im Rahmen der Auftaktfeier für das Deutschlandstipendium.