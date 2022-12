Großprojekt Benrather Rochade Stadt soll Öffnung der Schönen Aussicht prüfen

Es ist nicht damit getan, dass das Großprojekt „Benrather Rochade“ in einem enormen Tempo voranschreitet. Im Herbst 2021 hatte Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) in seiner Etatrede angekündigt, dass die beiden am Standort Hospitalstraße beheimateten Schulen Schloß-Gymnasium und Benrather Realschule auf einem Grundstück zwischen Benrodestraße und Marbacher Straße neu gebaut werden sollen. Und nun soll schon bald Baubeginn sein. Es folgen in einem zweiten Bauabschnitt eine Senioreneinrichtung und Wohnungen. Entgegen früherer Pläne will nun die Industrieterrains Düsseldorf-Reisholz (IDR) die Wohnbebauungen selber durchziehen. Mit dem Eigentümer einer Teilfläche hat sich die Stadttochter geeinigt.