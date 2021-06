Uraufführung beim Düsseldorfer Schumannfest : Musikalischer Schwebezustand nach der Pogromnacht

Düsseldorf Bojan Vuletics Klavierquartett erinnert an düstere deutsche Momente im Jahr 1938. Jetzt erklang das Werk erstmals in der Tonhalle.

Das Unfassbare lässt sich nicht schildern. Auch Musik stößt irgendwann an Grenzen. Die antisemitische Pogromnacht im November 1938 – auch bekannt unter dem Namen „Reichskristallnacht“ – ist dennoch Gegenstand einer Komposition für Kammerensemble von Bojan Vuletic geworden. Im Rahmen des Schumannfestes wurde das gut einstündige Quartett für Klavier, Klarinette, Violine und Cello in der Tonhalle uraufgeführt.

Es sei auch gar nicht sein Anliegen gewesen, besonders modern zu komponieren, daher bewege sich der Musikstil nah an den Epochen, die bis 1938 das Repertoire der Hausmusiker bildeten. Tatsächlich erinnert das Quartett hin und wieder an Schubert, etwas Schumann, klingt an, ebenso Mendelssohn und Mahler, oft ist das Stück freitonal und rhythmisch entfesselt – wie viele Musikwerke im frühen 20. Jahrhundert. Wer mit einem Aufprall oder irgendeinem düsteren Knalleffekt rechnete, dessen Erwartungen oder Befürchtungen wurden nicht erfüllt. Der Komponist bleibt seiner Idee treu, den Schwebezustand der Instrumente zu konservieren, wodurch die Komposition weitgehend lyrisch wirkt.