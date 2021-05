Buchvorstellung im Heine Haus : Sprayer Naegeli erzählt vom Glück

Düsseldorf Erst waren es nur fröhliche, anarchische Botschaften, die er seit 2013 unter dem Vermerk „Wolkenpost“ an seine Freunde schickte. Jetzt wurde ein spannendes Buch daraus, das Harald Naegeli im Heine Haus mit Rudolf Müller vorstellte.

Wenn Harald Naegeli seine feinen Linienzeichnungen an Häuserwände sprayte, ging es ihm so dermaßen gut, dass er sein Glück am liebsten mit jemandem teilen mochte. Im Jahr 2013 fing er damit an. Eines sehr frühen Morgens kehrte von einer nächtlichen Kunstaktion heim, setzte sich an seinen Computer und schrieb eine E-Mail an 140 Freunde, die von da an regelmäßig Post vom weltberühmten Sprayer aus Zürich erhielten. Fröhliche Bemerkungen, doppeldeutige Mitteilungen und Erkenntnisse, die er mit Adorno oder Hölderlin teilt, schickte Naegeli ihnen über viele Jahre. Eine Auswahl der exquisiten Textlein ist soeben in dem Buch „Harald Naegeli: Wolkenpost“ erschienen. Während einer gestreamten Lesung trug Rudolf Müller, Buchhändler im Heine-Haus, jetzt ein paar dieser Gedankenblitze seines Freundes Naegeli vor und sprach mit dem Künstler darüber. „Immer wenn ich es geschafft hatte, ein Graffito fertigzustellen, empfand ich eine große Befreiung“, sagt der 80 Jahre alte Naegeli. „Von diesem Glück wollte ich meinen Freunden erzählen.“