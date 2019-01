Wiener und Berliner Philharmoniker musizieren gemeinsam: Septett ohne Bodenhaftung

Düsseldorf Philharmonix bei „Klassik ohne Grenzen“ in der Tonhalle.

Bach und Queen – das geht doch wohl so wenig zusammen wie Berlin und Wien. Wenn hier jedoch aus dem C-Dur-Präludium auf frappierende Weise die „Bohemian Rhapsody“ ersteht, dann sind sieben Musiker aus den Philharmonischen Orchestern aus Wien und Berlin zugange: Philharmonix. Am 24. Januar zu erleben in der Tonhalle.

Philharmonix haben (und machen) vor allem Spaß. Am Ungehörigen. Am Unerhörten. An der eigenen Virtuosität und Perfektion. Wenn die Jungs auf der Bühne sitzen (Kontrabassist Ödön Rácz steht natürlich) fliegen die Fetzen. Da bleibt kein Fuß auf dem Boden, kein Hosenboden auf dem Stuhl, kein Mundwinkel ungewitzt. Und diese eigenwillig gewürzte, provokant arrangierte Mischung aus 30 Prozent Klassik, 20 Prozent Jazz, je 15 Prozent Folk, Pop und Latin sowie einem kleinen Rest anderer Stile findet unmittelbar über die Rampe in Ohr, Herz und Zwerchfell des Publikums. Philharmonix scheinen also wie gemacht für das „Klassik ohne Grenzen“-Format der Tonhalle. Dafür stehen neben der fast schon programmatisch gemeinten Queen-Hymne „Don’t Stop Me Now“ walzerseliger Strauß, swingender Beethoven, jazziger George Gershwin und tänzelnder Bartók, aber auch ein auf swingenden Pfoten daherkommender „Pink Panther“ oder ein smarter „Englishman in New York“.