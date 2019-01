Ausstellung zum abstrakten Expressionismus : Kolleginnen aus Pollocks Schatten

Action Painting von Judit Reigl: Die sechs Quadratmeter große Arbeit „Écriture en Masse“ von 1965 ist in der Galerie Setareh zu sehen. Foto: Judit Reigl/Setareh Gallery/Ivo Faber Foto: Judit Reigl/SETAREH GALLERY 2018, Photo: Ivo Faber/Judit Reigl/ SETAREH GALLERY 2018, Photo: Ivo Faber

Die Setareh-Galerie zeigt in einer großen Ausstellung Arbeiten von Künstlerinnen des abstrakten Expressionismus.

Einer von Kunstgeschichte und Kunstmarkt wenig beachteten Gruppe widmet sich die Galerie Setareh in ihrer aktuellen Ausstellung: den Künstlerinnen des abstrakten Expressionismus. Während Männer wie Jackson Pollock, Barnett Newmann und Willem de Kooning auf dem Kunstmarkt Höchstpreise erzielen, beginnt erst langsam eine kunsthistorische Aufarbeitung des Schaffens ihrer Kolleginnen. Lange war der abstrakte Expressionismus und vor allem die von Pollock geprägte Technik des Action Paintings als kraftvolle, männliche Kunstform angesehen worden. Wie ungerechtfertigt die Marginalisierung der Protagonistinnen dieser Kunst jedoch ist, zeigt die Ausstellung „Eine Geste der Überzeugung“ eindrucksvoll. Mit insgesamt 13 vertretenen Künstlerinnen und 35 Arbeiten zeigt die Ausstellung auch aus kunsthistorischer Sicht einen bis jetzt in Europa so nicht gezeigten Überblick über die Vertreterinnen des abstrakten Expressionismus.

Gleich im Eingangsbereich der Galerie auf der Kö hängt mit dem Bild „Écriture en Masse“ von Judit Reigl ein Bild, das Action Painting in reinster Form darstellt. Mit wenigen kraftvollen, schwarzen Pinselstrichen auf einer weißen, sechs Quadratmeter großen Leinwand fasst Reigl die Essenz dieser Maltechnik zusammen. Eine Malerei, die nichts darstellt als den Prozess der Eroberung des Bildraumes und die spontan und intuitiv ist. Dabei sind die ungeplanten Pinselstriche keine Willkür, sondern vielmehr eine neue intrinsische Form der Malerei.

Info Ausstellung bis Ende Februar Schau Die Ausstellung „A Gesture of Conviction“ in der Galerie Setareh, Königsallee 27-31, ist noch bis Samstag, 23. Februar, zu sehen. Öffnungszeiten: montags bis freitags von 10 bis 19 Uhr, samstags von 10 bis 18 Uhr.

Während die gebürtige Ungarin Judit Reigl eine von drei Europäerinnen in der Ausstellung ist, liegt der Fokus klar auf US-amerikanischen Künstlerinnen wie Lee Krasner. In ihrer Person vereinigen sich die meisten Attribute dieser Künstlerinnengeneration: Sie studierte bei dem einflussreichen Mal-Lehrer Hans Hofmann, war Mitglied der New York School, einer Avantgarde-Gruppe, und änderte ihren Vornamen Lenore zu dem geschlechtsneutralen Namen Lee. Einen wichtigen Teil ihrer Karriere gab sie für ihren Mann auf: Jackson Pollock.

Aus Pollocks Schatten trat sie erst in den 70er Jahren hervor. Heute ist Krasner eine von nur sechs Frauen – mit Helen Frankenthaler ist eine zweite bei Setareh vertreten –, die mit einer Retrospektive im New Yorker Museum Of Modern Art (MoMA) geehrt wurden. Im Untergeschoss der Setareh-Galerie hängt ihre Arbeit „Seed No. 6“ aus dem Jahr 1969 – eine wunderbare Action-Painting-Gouache. Mit Kraft, aber gleichzeitiger Zartheit sind hier blaue Farbspritzer auf das Bild getröpfelt. Für rund 250.000 Euro ist das Bild zu haben. Viel Geld – im Vergleich zu dem, was für Arbeiten ihrer männlichen Mitstreiter aus der New York School verlangt wird, aber ein wahres Schnäppchen. Auf dem Kunstmarkt wird der abstrakte Expressionismus der männlichen Vertreter derzeit für Höchstsummen gehandelt. 2015 verkaufte der Musik­impressario David Geffen das Ölgemälde „Interchange“ von Willem de Koonig für die damalige Rekordsumme von 300 Millionen US-Dollar und ein Gemälde von Krasners Mann Pollock für 200 Millionen Dollar.

Sehr viel unaufgeregter geht der Handel allerdings mit den Frauen des abstrakten Expressionismus um, davon kann man sich bei Setareh überzeugen. So werden mit „Black Shapes On Black“ und „Eight In A Square“ von Helen Frankenthaler auch Arbeiten der wohl bekanntesten Vertreterin dieser Kunstströmung gezeigt. In ihren Bildern manifestiert sich der langsame Wandel vom spontanen Malen des Action Paintings hin zur Farbfeldmalerei, der sich Frankenthaler in den 60er Jahren zuwandte. Dabei werden großflächige Farbfelder ohne die Zuhilfenahme von klassischen Mal-Werkzeugen direkt auf die am Boden liegende Leinwand geschüttet oder gesprüht.