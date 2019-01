Junges Schauspielhaus: Mit Spiellust und Witz Vorurteile erforschen

Zusammen mit einem Theater aus Nigeria stellt das junge Schauspielhaus in einer neuen Produktion Klischees ironisch auf den Kopf.

Nach der Einführung geht es die Treppe hinauf in die Studiobühne, wo am Sonntag „Imagination TV - Wie fern kannst du sehen?“ Premiere hat, eine Produktion des Jungen Schauspiels mit dem Theater Kininso Koncepts aus Nigeria. Auf der Bühne begegnen sich zwei Schauspielerinnen von zwei Kontinenten: Selin Dörtkardes aus dem Düsseldorfer Ensemble und Jennifer Ijeoma Agabata. Sie ist aus Lagos wie der Musiker Michael Olabode Ajimati und Regisseur Joshua Alabi. Alle drei haben an der Universität Theaterkunst studiert und sind Gründungsmitglieder von Kininso Koncepts. „Wir kommen alle von der Straße und wollten eine Lösung finden, Theater zu spielen, was in Nigeria nicht leicht ist“, sagt der Regisseur. „Noch dazu in Lagos, einer Gegend, die von Gewalt und Korruption beherrscht wird.“ Mit einem Mix aus Ideen habe das Projekt 2011 begonnen. „Es war uns ein Anliegen, nicht nur unseren Beruf auszuüben, sondern gleichzeitig die Probleme unseres Landes zu thematisieren“, so Alabi.