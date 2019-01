Prozess in Düsseldorf: Künstler wegen nicht gezahlter Atelier-Miete verklagt

Düsseldorf Markus Pawlowski hatte sein Atelier in einem Düsseldorfer Haus mit einer markanten Pferdekopf-Fassade, das inzwischen abgerissen ist. Jetzt wird er von seinem Ex-vermieter verklagt. Es geht um 4000 Euro.

Ab dem Frühjahr 2016 hatte Pawlowski einen Showroom und ein Atelier, in dem er auch lebte, in einem Hinterhaus an der Brunnenstraße. Bekannt war das Haus in Bilk für den prägnanten Pferdekopf an der Fassade zur Straße. Nach eigenen Angaben steckte Pawlowski 30.000 Euro in die Renovierung der Räumlichkeiten. Wie er nun vor Gericht angibt, waren sie jedoch nicht vertragsgemäß nutzbar. Seinen Angaben nach blieben die Räume im Winter trotz Heizung zehn Grad kalt, das Dach sei undicht gewesen, es habe Schimmel gegeben, die Treppe sei einsturzgefährdet, das Geländer zu niedrig und im Hof habe der Vermieter nicht nur Müll gelagert, sondern regelmäßig mit großen Mengen giftiger Lacke und Lösungsmittel hantiert, die auch in den Boden gesickert seien. Deshalb habe er in den letzten vier Monaten des Mietverhältnisses im Jahr 2017 die Miete gemindert. Um diese 4000 Euro Mietrückstände geht es jetzt, der Ex-Vermieter will sie wiederhaben.