Neues Institut: Und jetzt noch ein Fotozentrum?

Entwurf der Projektschmiede für ein Fotozentrum gegenüber dem NRW-Forum (hinten) am Ehrenhof. Foto: MEYER ARCHITEKTEN GMBH

Für ein Fotoinstitut wollen die Ideengeber einen Investor gefunden haben.

Einen Monat nach dem Ankauf der Sammlung Kicken soll nun auch der Stein für ein Fotozentrum erneut ins Rollen gebracht werden. Zumindest, wenn es nach Hagen Lippe-Weißenfeld geht, neben Architekt Jan Hinnerk Meyer Gründer der Projektschmiede. Schon Ende 2017 brachten sie ohne Mandat ein Konzept in Umlauf und eine Diskussion darüber in Gang, ob Düsseldorf mit seiner großen Fotokunst-Tradition nicht einen Ort dafür benötige.

Nun kommt die neue Fotosammlung. Im Dezember hatte der Stadtrat entschieden, ein 1823 Werke umfassendes Konvolut der Berliner Galerie Kicken für den Kunstpalast zu erwerben. Kunstpalast-Direktor Felix Krämer kündigte an, die Arbeiten gleichberechtigt neben anderen Künsten zeigen zu wollen. Grundstock für ein neues Fotozentrum sollte die Sammlung nicht werden.

Es stellte sich also die Frage, ob das Projekt Fotozentrum damit vom Tisch ist. Ganz im Gegenteil, meint Hagen Lippe-Weißenfeld. Der Ankauf der Sammlung Kicken sei „ein eindrucksvolles Signal der Stadt“. Wichtig ist ihm, dass das Fotozentrum nicht als Museum missverstanden werde. Ihm schwebt ein Institut vor, eine Forschungs- und Dienstleistungseinrichtung, an der Künstler beraten werden könnten, die Vor- und Nachlässe sowie Archive hiesiger Fotokünstler aufnimmt, auch mit Ausstellungsfläche; zugleich sollte sich das Zentrum als Kooperationspartner von Ausstellungshäusern und Museen national und international hervortun. Der Anspruch Düsseldorfs, Fotostadt zu sein, würde so institutionalisiert.