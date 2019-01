Personalien: Ballett am Rhein: Weiter mit Sucheana und Doppelspitze?

Die Zukunft des Balletts am Rhein wird neu diskutiert. Es gibt Überlegungen, die preisgekrönte Kompanie auf der Führungsebene auch in den kommenden Jahren mit einer Doppelspitze zu besetzen. Eine der beiden Positionen soll der derzeitige Ballettdirektor Remus Sucheana bekleiden.

In der Kompanie herrscht derweil Unsicherheit. Einzelne Künstler spielen bereits mit dem Gedanken, Düsseldorf zu verlassen, und sollen an anderen Häusern vorgetanzt haben. Seit Schläpfer vor gut einem halben Jahr seinen Weggang angekündigt hat, stellen sich seine Tänzer zunehmend die Frage nach dem zukünftigen Profil des Balletts am Rhein. Zumal innerhalb der Oper unterschiedliche Präferenzen offener als bisher zum Ausdruck kommen. So gibt es die Traditionalisten, die gern wieder mehr sogenannte Handlungsballette auf der Bühne sähen, und es gibt diejenigen, die Schläpfers Programmatik folgen. Will heißen: mit den Mitteln virtuoser Tanzkunst heutige Fragestellungen aufzuwerfen, ohne eine griffige Geschichte mitzuliefern.

Das klassische Repertoire hat Schläpfer in den zehn Jahren, die er in Düsseldorf wirkt, gemieden. Mit einer Ausnahme – „Schwanensee“. Zwar erzählt der Choreograf das berühmteste Ballett der Welt auf vielschichtige Weise, lässt jedoch genug vom wohltemperierten Ur-Märchen übrig, so dass seit der Premiere im Juni 2018 das Publikum in Scharen in die Oper strömt. Sämtliche Vorstellungen waren und sind ausverkauft. Das trifft auf Düsseldorf und auf Duisburg gleichermaßen zu, was besonders beachtlich ist, da der Partner der Opernkooperation stets aufs Neue umgarnt werden will.