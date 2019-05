Eintritt ins Theater wird teurer : Ärger wegen neuer Preise am Düsseldorfer Schauspielhaus

Ärger wegen neuer Preise am Düsseldorfer Schauspielhaus

Das Schauspielhaus am Gustaf-Gründgens-Platz wird derzeit saniert. Es wird aber trotzdem weiter bespielt. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Langjährige Abonnenten werden vom Düsseldorfer Schauspielhaus mit gestiegenen Ticketpreisen überrascht. Die Erhöhung hat mit dem wechselnden Spielort zu tun.

Damit hatten die langjährigen Abonnenten des Schauspielhauses nicht gerechnet: In einem Brief teilte das Theater mit, dass die Ticketpreise mit der nächsten Spielzeit „moderat“ steigen werden.

Im beiliegenden Abo-Vertrag wurde ihnen jedoch für ihr Wochentagsabo für zwei Personen in Reihe zehn ein Preis von insgesamt 493 Euro angekündigt. Für dieselben Plätze im Central zahlen sie bisher 390 Euro. Das wäre ein Preisanstieg von mehr als 25 Prozent. „Moderat finden wir das nicht“, sagen die Abonnenten.

Beim Schauspielhaus ist zu erfahren, dass die Erhöhung in diesem Fall mit einer Verschiebung der Preiskategorien beim Rückzug des Theaters von der Ausweichspielstätte Central in sein Stammhaus am Gustaf-Gründgens-Platz zu tun hat.