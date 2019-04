Heinrich-Heine-Universität : Kunstprojekt: Uni-Campus soll schöner werden

Der Campus der Heinrich-Heine-Uni gilt gemeinhin nicht gerade als architektonische Perle. Zwischen den brutalistischen Betonbauten der 60er und 70er Jahre stehen Neubauten aus Glas und provisorische Container-Quartiere, die die steigende Zahl an Studierenden aufnehmen sollen.

Eingebettet sind die elf Arbeiten in den von Landschaftsarchitekt Georg Penker entworfenen Freiraum zwischen den Uni-Gebäuden. Dieser als künstliche Deichlandschaft gestaltete Raum besticht mit seinem roten Ziegelpflaster, begrünten Innenhöfen, Wasserbecken und sanften Erdwällen. „Leider wird, auch durch die Neubauten auf dem Campus, diese gestaltete Landschaft, die an den Niederrhein erinnert, nicht mehr so wahrgenommen“, sagt Knapp-Voith. „Campus Beautiful“ soll das Bewusstsein für diesen Raum stärken. Zu sehen sind die Arbeiten noch bis zum 23. Mai. Interessierte können eine Führung über die Webseite www.campusbeautiful.de oder per E-Mail an ­campuskunst@hhu.de buchen.