„After Work Singing“ in Düsseldorf : Ist das ein Chor oder Yoga mit Geräuschen?

Düsseldorf Die Gesangslehrerin Gitte Wolffson will beim „After Work Singing“ Stimmen zum Klingen bringen. Und zwar unter freiem Himmel - im Volksgarten. Vorkenntnisse sollen nicht erforderlich sein. Ganz günstig ist das Ganze allerdings nicht.

Singen ist gesund, das ist erwiesen. Und es ist auch erst mal egal, ob man es unter der Dusche, am Kinderbett, im Stau auf der B9, beim freitäglichen Karaoke oder im Kirchenchor betreibt. Trotzdem: Gelegenheiten wollen gefunden werden, um den Brustkorb mal wieder richtig aufzupumpen und heldentenörliche oder walkürensopranmäßige Töne abzusondern. Oder einfach nur ganz normal zu singen.

Die Gesangslehrerin Gitte Wolffson will Düsseldorfer Stimmen zum Klingen bringen – und zwar unter freiem Himmel. „After Work Singing“ heißt ein neues Angebot. „Das gibt es so noch nicht in Düsseldorf“, verspricht die 36-Jährige. „Das Ganze setzt Glückshormone frei und wirkt sehr entspannend.“

So funktioniert es: Wer Interesse hat, kommt dienstagabends in den Volksgarten. Dort trifft sich eine lockere Gruppe mit Wolffson, die die Session leitet. Sie singt Melodien vor, die Gruppe singt sie nach, immer in Schleifen. Teils kommen auch Geräusche wie Klatschen oder Schnipsen dazu. Es entsteht ein Groove, über den Wolffson eventuell soliert. Eine Art angeleitete Jam-Session mit Stimmen also.

Wichtig ist der Pädagogin, dass jeder mitmachen kann. „Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich“, sagt Wolffson. Inspiriert ist das Konzept vom Circle Singing, einer bestimmten Chorpraxis. Ein Chor ist das „After Work Singing“ aber nicht, sagt Wolfsson. Eher vielleicht eine Art Yogastunde, nur mit Stimmen. Das gilt übrigens auch für den Preis. 18 Euro kostet die Stunde Gesang im Kreis, wer vorab ein Ticket kauft, bezahlt 15 Euro. Das Geld gibt es zurück, falls die Stunde wegen Regens ausfällt. Bis September soll das „After Work Singing“ stattfinden.