Top-Sehenswürdigkeit 26: Classic Remise in Wersten

Eine Erlebniswelt für Autofans ist die Classic Remise, die neben Düsseldorf auch einen Sitz in der Bundeshauptstadt Berlin hat. Die Remise besteht in einem ehemaligen Ringlokschuppen im Stadtteil Oberbilk und ist genau der richtige Ort für Liebhaber von Oldtimern und Sammlerfahrzeugen. In dem Gebäude, das an allen Tagen des Jahres geöffnet ist, finden die Besucher etwa Werkstätten sowie Handels- und Ausstellungsflächen, wo zahlreiche Oldtimer in besonderer Industrie-Atmosphäre präsentiert werden.



Foto: CC BY Michael 2.0