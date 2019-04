Arienkonzert : Ein Mezzo begrüßt die Sonne des Südens

Elina Garanca singt spanische und italienische Werke. Foto: Holger Hage

Die großartige lettische Mezzosopranistin Elina Garanca gastiert mit neuem Programm in der Tonhalle. Es spielt die NDR Radiophilharmonie.

Wenn einst Luciano Pavarotti sein „Granada“ in die Mikrophone der Mega-Hallen oder Freiluft-Bühnen schwelgte – gewichtig, schwitzend von der Hitze eines Sommerabends, mit dem Taschentuch am kleinen Finger –, dann stockte nach kurzer Euphorie der Atem der Zuhörer und wich andächtiger Ergriffenheit. Schwermut, südländische Lebenslust und sensationelle Gesangskunst, wie sie an anderer Stelle auch von den „Drei Tenören“ zur Gaudi des Publikums und Verewigung des eigenen Ruhms zelebriert wurde. Soweit die Legende.

Nun kommt Elina Garanca. Die Diva. Die hinreißende „Carmen“. Liebling der Feuilletons und Opernfans. Und macht sich unverfroren an die Canzonen-Ikone der männlichen Hochtöner. Das dunkle, feurige Timbre ihres Mezzos glüht wie die Sonne Andalusiens, die Kastagnetten klappern so recht iberisch aus dem Orchestersatz, den ihr Ehemann Karel Mark Chichon so arrangiert hat, dass auch die schwebenden, zarten, fast jenseitsmäßig lyrischen Passagen dieser Canzona nach dem Geschmack der Gattin (und bald des Publikums) zu Geltung kommen.

info Es dirigiert ihr Ehemann Karel Mark Chichon Termin Freitag, 24. Mai, 20 Uhr, Tonhalle Programm „Sol y vida“ – Arien und Lieder von Giuseppe Verdi, Francesco Cilea, Stanislao Gastaldon, Carlos Gardel und anderen Künstler Elina Garanca, Mezzosopran, NDR Radiophilharmonie, Leitung: Karel Mark Chichon www.heinersdorff-konzerte.de

Die Garanca ist in der Sonne angekommen. Spanien, Italien, Lateinamerika schnurren der großen lettischen Opernsängerin aus der Kehle, als habe sie zeitlebens nichts anderes gesungen. „Sol y vida“ heißt dementsprechende die neue CD, die in zwei Wochen bei der Deutschen Grammophon herauskommt. „Sol y vida“ heißt auch das Konzertprogramm, mit dem die 42-Jährige in wenigen Tagen auf Tournee geht. Am 24. Mai gastiert sie in der Tonhalle.

Die Künstlerin selbst sagt: „Wer sich jemals unter gleißender südlicher Sonne oder nach der schwülen Hitze eines Sommertages der Stimmung, den Farben und der Sinnlichkeit des südlichen Laissez-faire hingegeben hat, kann verstehen, was das Faszinierende dieser ganz eigenen Lebensart ausmacht.“ Und weiter: „Für mich verbirgt sich hinter der Musik – vor allem der Musik der Tavernen und Cantinas, der Straßen, aber auch der Hinterhöfe – eben jenes Gefühl von Leben, wahrem Leben, welches in der Melodie, in den Texten, aber auch und ganz besonders in der Form der Interpretation seinen unverwechselbaren Ausdruck findet.“ Garancas Bekenntnis findet sich im Booklet der neuen CD, die das klassische Repertoire der Mezzosopranistin erstmals mit Liedern, Tangos und Canzonen um viele weitere Klangfarben erweitert. Und als wollte sie um Entschuldigung bitten für ihr Wildern auf tenoralem Terrain, fügt sie hinzu: „Das Lebensgefühl des Südens ist kein männliches oder weibliches, es ist das Gefühl von Menschen, die unter besonderen Lebensbedingungen eine besondere Art des musikalischen Ausdrucks gefunden haben. Und genau diesen Menschen möchte ich mit meinem neuen Album meine Reverenz erweisen und der Vielfalt und Schönheit ihres Lebensgefühls ein klingendes Denkmal setzen.“ Da sind wir beruhigt.