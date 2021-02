Gedenken an eine Pionierin : Meral Alma stiftet Gemälde für Hörsaal

Düsseldorf Es ist ein ganz besonderer Anlass, aus dem die Düsseldorfer Künstlerin Meral Alma eines ihrer Gemälde stiftet. Die erste deutsche Professorin für Kinderheilkunde, Selma Meyer, wird zur Namensgeberin des größten Hörsaals der Medizinischen Fakultät der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf.

Als Frauen noch nicht wissenschaftlich arbeiten durften, setzte sie sich als Pionierin in ihrem Fach durch: Selma Meyer. 1922 wurde sie als erste Frau im Fach Pädiatrie und als zweite Frau an einer deutschen Medizinischen Fakultät habilitiert. Sie war die erste deutsche Professorin für Kinderheilkunde. Die Medizinische Fakultät und das Universitätsklinikum Düsseldorf haben nun beschlossen, dass der Hörsaal 13 A den Namen dieser außergewöhnlichen Ärztin tragen soll, die an der Medizinischen Akademie Düsseldorf tätig war und ein schweres Schicksal während des Nationalsozialismus erlitten hat. Vor allem der frühere Prorektor Klaus Pfeffer und die Inhaberin des früheren Lehrstuhls für historische Bildungsforschung an der Heinrich-Heine-Universität, Gisela Miller-Kipp, hatten sich seit 2018 für die Benennung eingesetzt.