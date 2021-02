Thomas Schütte und Ludger Gerdes : Große Kunst direkt am Rhein

Blick in die Ausstellung: „Für Aussen" 1987, Mappe mit 10 Farblithpgrafien, 84 x59,5cm , © Thomas Schütte, Foto: Galerie

Die Kaiserswerther Galerie zeigt die Künstlerfreunde Thomas Schütte und Ludger Gerdes mit Zeichnungen und Modellen aus den 1980er Jahren. Die Schau bietet die Gelegenheit für einen besonders schönen Kunstausflug.

Von Annette Bosetti

Der Titel der Schau könnte nicht besser die Zeit markieren. Es wird weitergehen, irgendwann sicher. Doch erst einmal heißt es warten, weiter warten. Der gesamte Kunstbetrieb ist lahmgelegt, es fehlt der Herzschlag des Lebens, es fehlt die Farbe, der Klang. In Kaiserswerth ist Galeristin Ute Parduhn auf den Titel dieser Ausstellung von 1984 gestoßen, der damals wohl ein Seufzer zweier junger Akademiestudenten war. Thomas Schütte und Ludger Gerdes wurden in einer Gruppenausstellung in der Produzentengalerie gezeigt. Sie waren in ihren Dreißigern, noch weitgehend unbekannt. Das Schwarz-Weiß-Foto der Katalogmappe zeigt zwei Männer von hinten, die vom Balkon der Kunstakademie aus ostwärts über Düsseldorfer blicken. „Weiter warten“, so vermutet es Ute Parduhn, war damals in Bezug auf mögliche künstlerische Erfolge gemeint.

Nun, der Erfolg ist beiden sicher, Schütte ist heute mit 66 Jahren international ein Star. Gerdes, schon 2008 gestorben, hat seine Anerkennung gefunden, beide sind Documenta-Teilnehmer und haben neben Gerhard Richter als Lehrer einiges gemein wie die Teilnahme an der Gruppe der „Düsseldorfer Modellbauer“, die sich Anfang der 1980er Jahre formierte.

Nun also in Düsseldorfs idyllischst gelegener Galerie direkt am Rhein eine Wiederaufnahme. „Es war eine schöne Ausstellung“, hat Schütte der Galeristin gesagt. Quasi aus der Schublade hat sie die (inzwischen bereits verkaufte) Mappe mit Siebdrucken von ihm gezogen, um sie auf den Markt zu werfen. Wer Schütte offeriert, sagt Parduhn, kann sich internationaler Aufmerksamkeit sicher sein. Vor allem aus dem benachbarten Belgien kommen Sammler zu ihr, meist in Verbindung mit einem Besuch im Sternerestaurant „Schiffchen“, das coronabedingt nun auch zu ist. Die beiden Künstler mit Zeichnungen, Aquarellen, Gouachen und Modellbau gemeinsam zu zeigen, ist ein Zeitzeichen, zeigt es doch Ähnlichkeiten im Bildfindungsprozess dieser 1980er und 1990 Jahre.

Schütte hat seine skulpturalen Arbeiten zeichnerisch mehr als skizziert, nämlich umfangen, wie etwa die roten Kirschen auf gelbem Sockel mit grünem Rasenstück. In Münster steht diese Außenarbeit, andere sind etwa von der Documenta her bekannt, von der Biennale in Paris oder aus der legendären Ausstellung „Von hier aus“, die Kasper König 1984 als Paukenschlag der Kunst in Düsseldorf veranstaltete. Von Gerdes sind neben Modellen feine Aquarelle und Gouachen im Angebot, genaue Motive auf zugemaltem Millimeterpapier, Häuser, Sternformen, Improvisationen.

Diese kostbaren Verweise auf eine Pionierzeit in Düsseldorf sind preislich durchaus erschwinglich, zum Teil eben nicht signiert. Man muss einen Termin vereinbaren zum Besuch der Galerie. Auf keinen Fall sollte man verpassen, 50 Meter „weiter“ zu laufen und einen Moment am Rhein auf das nächste Schiff zu „warten“. Es kommen auch wieder andere Zeiten.