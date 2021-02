Symphonische Kundenpflege : Die Tonhalle hat jetzt einen eigenen Regenschirm

Gute Nachrichten aus Düsseldorfs Konzerthaus: Man kann es jetzt auch im Regen mit sich tragen. Und die Streaming-Zahlen entwickeln sich glänzend.

Die Tonhalle kümmert sich hingebungsvoll um unser Wohlergehen. Da wir derzeit nicht zu ihr kommen dürfen, kommt sie zu uns. So hat sie ein beispielhaftes Livestream-System kreiert, mit dem die wichtigen „Sternzeichen“-Symphoniekonzerte ins Wohnzimmer übertragen werden, und zwar auch noch Tage danach – und ohne Gebühren. Neulich meinte jemand, an diesen Service wolle er sich lieber nicht gewöhnen; er sei zwar vorbildlich, aber ein Konzert direkt im Konzertsaal zu hören, sei doch viel schöner, als wenn man daheim beim Zuschauen von der Frage irritiert wird, warum der Rotwein so korkig schmeckt und warum kein Blauschimmelkäse mehr im Kühlschrank ist.

Den Tonhallen-Schirm gibt es in zwei Varianten, mit gebogenem oder mit geradem Griff. Er ist zum Preis von 49 Euro pro Stück erhältlich. Der Erwerb funktioniert per „Call and Collect“: Bestellungen nimmt die Konzertkasse der Tonhalle unter 0211 91 38 75 38 entgegen, die Bezahlung erfolgt per Kreditkarte oder Sepa-Mandat. Bereits bezahlte Schirme können kontaktfrei am Abonnementbüro der Tonhalle abgeholt werden.