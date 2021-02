So trainieren die Profis vom Rheinopern-Ballett : Schwitzen für die Spitze

Solistin Simone Messmer beim Tanz auf der Spitze in "A First Date Episode". Mit der Choreografie ist Demis Volpi im Herbst 2020 in Düsseldorf gestartet. Foto: DOR/Bernhard Weis

Der Spitzenschuh ist das Symbol des Balletts schlechthin, er bedeutet Schinderei. Ballettdirektor Demis Volpi hat seiner Compagnie ein spezielles Trainingsprogramm verordnet.

Das bekam auch Demis Volpi, seit dieser Spielzeit Ballettdirektor in Düsseldorf, zu spüren, als er vor einigen Jahren mit dem Ballett Stuttgart ein Stück einstudierte. „Du musst selbst mal in einem solchen Schuh stehen, damit du weißt, wie sich das anfühlt“, murrte eine Tänzerin, nachdem sie sich vergeblich bemüht hatte, die choreografischen Vorgaben umzusetzen.

Spitzenschuh Manche Tänzerinnen suchen Jahre, bis sie den richtigen Hersteller finden. Spitzenschuhe sind handgefertigt, die Oper am Rhein bezieht sie unter anderem aus London. Jede Tänzerin bearbeitet sie zudem individuell, um die für sie bestmögliche Passform zu erreichen. Die Schuhe werden mit dem Hammer weichgeklopft, mit Fäden umnäht, ins Gefrierfach und in den Backofen gelegt. Je nach Beanspruchung hält ein Paar meist nicht länger als eine Vorstellung und ein paar Proben.

Dies gelte insbesondere für die technischen Belange der Tänzerinnen und Tänzer. Externe Experten seien hier wertvolle Ratgeber. Also hat er den Direktor des Tschechischen Nationalballetts, Filip Barankiewicz, engagiert, den argentinischen Tänzer Julio Bocca, der viele Jahre am American Ballett Theatre (ABT) war, Paola Vismara, einst Prima Ballerina an der Mailänder Scala, und Lynne Charles. Die US-Amerikanerin war Solistin bei John Neumeier und Maurice Béjart, heute ist sie als Ballettmeisterin am Badischen Staatstheater Karlsruhe tätig.