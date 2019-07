St. Sebastianus Schützenverein aus Düsseldorf : Der neue König von 1316 heißt André Dornbusch

Düsseldorf Auf der Rheinkirmes, dem Schützenfest der St. Sebastianer, wurde am frühen Dienstagabend der neue Regimentskönig ermittelt. Den Vogel schoss André Dornbusch ab. Für ihn erfüllt sich ein Kindheitstraum.

Helene Pawlitzki (hpaw) ist Redakteurin für Print und Online in der Düsseldorfer Lokalredaktion.

Für Dornbusch erfüllt sich ein Kindheitstraum. Er ist seit 27 Jahren Mitglied im Schützenverein – fast sein ganzes Leben lang. In seinem Geburtsjahr war sein Vater Michael Regimentskönig. Die Karriere war also vorgezeichnet.

Im Schützenverein ist er beliebt und bekannt, sein Erfolgsschuss wurde heftig bejubelt. André Dornbusch ist Mitglied der Gesellschaft Königin Stephanie, die 2020 125-jähriges Jubiläum feiert. Seine Investitur wird also ein schöner Höhepunkt für das Jubeljahr. „Genieß es einfach“, rät seine Vorgängerin im Amt, Kerstin Eichenberg. „Nimm alle Termine wahr, du wirst überall so herzlich empfangen.“ Das will Dornbusch nun auch tun.