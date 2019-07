Schützenumzug in Düsseldorf : Tränen, Trommeln und viel Tamtam beim St. Sebastianus-Umzug 2019

Düsseldorf Bei der Parade auf der Reitallee gab es viele emotionale Momente – nicht nur Oberst Günther Pannenbecker hat sich verabschiedet.

Es wird ein Nachmittag der Tränen werden. Tränen der Aufregung, Tränen der Freude und Tränen des Abschieds. Selten war der historische Umzug des St.-Sebastianus-Schützenvereins Düsseldorf 1316 so emotional. Aber alles der Reihe nach: Schon eine ganze Weile, bevor die Schützen die Reitallee erreichen, schluchzt ein Mädchen. Kaum 1,20 Meter groß, blonde Haare, die Hände vor dem Gesicht. Es japst: „Ich kann die Pferde gar nicht sehen, wenn sie kommen“, sagt das Mädchen. So viele Leute haben sich schon positioniert im Hofgarten hinter den Absperrungen. Doch der Papa weiß Rat: Er setzt die junge Dame auf die Schultern und nach ein paar Hicksern sind die Tränen vergessen.

Vergessen wird Oberst Günther Pannenbecker seine Tränen wohl nicht so schnell, der historische Umzug ist diesmal ein ganz besonderer für ihn. Zum letzten Mal hat Pannenbecker das Regiment angeführt, zum letzten Mal Schützenchef Lothar Inden begrüßt, zum letzten Mal überbringt er die Nachricht, „dass das Regiment vollständig angetreten ist“. Spätestens als die Ehrengäste für den Oberst aufstehen, ihm zujubeln und applaudieren, glitzert es in seinen Augen. Und so geht es weiter bei der großen Parade, zum Beispiel als die 2. Grenadiere Jakobus ihre selbst gebastelten Fahnen Richtung Oberst schwenken mit der Aufschrift: „Danke Günther“. Oder als Patricia Pannenbecker als Anna Maria Luisa de Medici an ihrem Papa vorbeireitet und ausnahmsweise als Kurfürstin ihren Hut hebt und ihrem Vater zunickt. Das berührt einen Papa, das sehen die Menschen rundherum. Und weil die Emotionen so groß sind an diesem Tag, kullern auch bei Regimentskönigin Kerstin Eichenberg ein paar Tränchen, für die die große Parade natürlich der Höhepunkt ihrer Amtszeit ist.