Kostenpflichtiger Inhalt: Rheinkirmes in Düsseldorf : Die Oberkasseler Brücke ist für Busse und Lkws gesperrt

Ein Bus der Rheinbahn hatte sich am Freitag zwischen den Anti-Terror-Sperren aus Beton auf der Oberkasseler Brücke festgefahren. Foto: dpa/Christine Wolff-Auster

Düsseldorf Mehrere Busse und Lkw haben sich bereits am ersten Wochenende der Rheinkirmes an den Pollern am Luegplatz festgefahren. Jetzt ist die Strecke für Großfahrzeuge gesperrt. Bei Anwohnern sorgt das für Unmut.