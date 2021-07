Besonderes Buch aus Düsseldorf : Die Rheinkirmes wird doch gefeiert – in einem Kinderbuch

Die Rheinkirmes wird doch gefeiert – in einem Kinderbuch

Düsseldorf Die Rheinkirmes in Düsseldorf findet doch statt: Im siebten Band der WfaA-Kinderbuchreihe. Dort entdecken Rheinhold und Rheinhilde den besonderen Zauber mit Fahrgeschäften, Buden, Schützenumzug und Feuerwerk. Das kommt auch bei den Schützen gut an.

Die Schützen mögen die Kirmes wegen Corona für dieses Jahr abgesagt haben, doch die Werkstatt für Angepasste Arbeit (WfaA) lässt sie in diesem Sommer dennoch aufleben: Im siebten Buch ihrer Kinderbuchreihe lässt die WfaA Rheinturm Rheinhold und sein Spiegelbild Rheinhilde die Kirmes erleben. Ob Fahrgeschäfte, Lebkuchenherzen, Schützenumzug oder Abschlussfeuerwerk: Die Illustrationen von Dagmar Gosejacob und Ralf Marczinczik fangen das Kirmes-Feeling sehr gut auf.

„Rheinhold & Rheinhilde und die größte Kirmes am Rhein“ kommt auch bei den Schützen an. „Ich freue mich über dieses besonders gelungene Kinderbuch der WfaA“, sagte Lothar Inden, Chef des St. Sebastianus Schützenvereins Düsseldorf 1316 und Veranstalter der Rheinkirmes, bei der Buchübergabe in der WfaA.