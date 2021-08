Hückeswagen in der Corona-Pandemie : Schützen hoffen auf ihre Uniformen und Wettkämpfe

Endlich wieder Uniform tragen und mit der Fahne voran gehen – das ist der Wunsch vieler Schützen in diesen Tagen. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Hückeswagen Auch wenn die Fallzahlen wieder in die Höhe gehen, so normalisiert sich der Alltag doch langsam wieder. Das macht auch dem Schützenverein Mut, weswegen die Mitglieder optimistisch in die Zukunft schauen.