Brauchtum in Rommerskirchen : Schütze und Handwerker mit Herz: Abschied von Hans Nolden

Butzheim Er war weit über Butzheim hinaus für seine Hilfsbereitschaft, sein Reparaturgeschick und seine Kinderfreundlichkeit bekannt. 2015 war er „König der Könige“.

(ssc) Wenn er seinen Traktor in Stellung brachte und den „Drachenzug“ hinten dranhängte, um die Pänz aus Butzheim und Umgebung bei kirchlichen und anderen Festen durch die Gemeinde zu ziehen, dann hatten alle ihren Spaß: die zuschauenden Erwachsenen, die mitfahrenden Kinder und vielleicht am meisten sogar er selbst: Hans Nolden hatte Herz und Humor und war gerne für Andere da. Auch für „seine“ Schützen im Doppeldorf Nettesheim/Butzheim. Um den Schützenplatz in „Nettebutz“ an der verlängerten Wyckgasse kümmerte er sich viele Jahre lang als Platzwart. Jetzt ist der gebürtige Butzheimer, der auch für sein umfassendes handwerkliches Können, das er gerne im Dienste der Allgemeinheit einsetzte, bekannt war, gestorben. Am heutigen Donnerstag um 11 Uhr findet in der Kirche St. Martinus in Nettesheim ein Gottesdienst für ihn statt.