Vereinsheim : Schwarz-Weiß: Baustelle steht still

Michael Drinhausen, Vorsitzender von Schwarz-Weiß 06, ist ratlos: Brandmüll blockiert die Baustelle und den Wiederaufbau des abgebrannten Vereinsheims. RP-Foto: David Young. Foto: David Young

Oberbilk Vor einem halben Jahr wurde das Clubheim des Oberbilker Vereins in Brand gesteckt. Zwar läuft der Abriss, doch die Baucontainer mit dem Schutt werden einfach nicht abgeholt. Der Vorsitzende Michael Drinhausen ist verzweifelt.

Michael Drinhausen hat Humor, zurzeit allerdings mehr Galgenhumor, denn der Vorsitzende des SC Schwarz-Weiss 06 steht auch gut sechs Monate nach dem verheerenden Brand des 06-Vereinsheims vor einem Trümmerhaufen. Ende Oktober 2018 hatte ein 25-Jähriger Drogensüchtiger versucht, die Einbruchsspuren seiner Beschaffungskriminalität zu beseitigen, indem er Feuer gelegt hatte. Das Clubhaus brannte bis auf die Grundmauern nieder.

Zwar hat der Abriss des ausgebrannten Gebäudes begonnen, aber beim nächsten Schritt hakt es gewaltig. „Seit vier Wochen passiert nichts mehr, denn die acht Bauschuttcontainer, in denen das Abrissmater­ial gesammelt wird, werden einfach nicht abgeholt. Niemand weiß, was mit dem aufgrund des Brandes kontaminierten Material passiert“, ärgert sich Drinhausen. „Aber es kann doch auch keine umweltverträgliche Lösung sein, vergifteten Schutt einfach in einer öffentlichen Grünanlage stehen zu lassen.“

Zwar hat der Verein ein Abriss- und ein Entsorgungsunternehmen beauftragt, aber dieses hat wohl bisher keine Endlager- oder Weiterverwertung­stätte gefunden. Wegen des zu hohen Schwefelgehalts darf der verbrannte Bauschutt nur in speziell zertifizierten Lagerstätten abgegeben werden. „Mir ist es eigentlich egal, ob der Schutt in Düsseldorf oder woanders entsorgt wird, Hauptsache er wird endlich entsorgt, damit es bei uns voran gehen kann“, meint Drinhausen. „Ich bin den Schwarz-Weiss-Mitgliedern Rechenschaft schuldig. Und die fragen mich natürlich ständig, was denn los sei, warum es nicht weitergeht.“ Nach Drinhausens Angaben soll es wohl heute ein weiteres Gespräch zwischen dem Entsorger und der IDR-Entsorgungsgesellschaft geben. „Ich weiß aber nicht, was dabei raus kommt“, so Drinhausen.

Allmählich gibt der Vorsitzende des SC Schwarz-Weiss auch die Hoffnung auf, dass der ursprüngliche Zeitplan, im Sommer nächsten Jahres ins neu aufgebaute Clubhaus (inklusive Gastronomie) ziehen zu können, eingehalten werden kann. „Natürlich möchten wir so schnell wie möglich zu unserem gewohnten Vereinsleben zurückfinden“, konstatiert Drinhausen. Nach dem Feuer war über die Schwarz-Weißen eine Welle der Solidarität geschwappt. Andere Vereine boten Trainingsmöglichkeiten an, die Stadt errichtete ein kleines Containerdorf, mit Umkleidekabinen und Büro-Räumen. Der Trainings- und Spielbetrieb auf der heimischen SC-Anlage konnte wieder aufgenommen werden. Vom Vereinsleben sind die Schwarz-Weißen aber noch ganz weit entfernt. Ein Zelt, das zuletzt für die Gastronomie bei Meisterschaftsspielen aufgestellt war, wurde durch einen Sturm völlig zerstört.