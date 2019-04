Einzelhandel : Eigentlich war es immer das Carschhaus

Düsseldorf Die geplante Schließung von Saks Off 5th ist nach wie vor nicht offiziell bestätigt, Verdi spricht aber von Kündigungen für alle 30 Düsseldorfer Mitarbeiter. Dass die Düsseldorfer mit dem Outlet-Konzept fremdeln, ist nicht neu.

Dass es nicht brillant lief für das Kaufhaus Saks Off 5th, darüber redete man schon lange in der Stadt und in der Branche. Selten sei im Laden richtig was los, Kassenschlangen gebe es kaum einmal. Und in diesen Tagen hört man die Düsseldorfer auch nicht über das wahrscheinliche Schicksal des Edel-Outlets sprechen, sondern in erster Linie über die 30 Mitarbeiter in der hiesigen Filiale, denen nach Verdi-Angaben bereits betriebsbedingt gekündigt wurde. Die Kaufhof-Tochter indes bestätigt bisher trotz mehrfacher Anfragen weder offiziell die Schließung aller deutschen Filialen, über die unter anderem die „Textilwirtschaft“ berichtete, noch die Kündigungen der Düsseldorfer Angestellten – es kommt schlicht keine Antwort. Allerdings hat der neue Eigentümer von Karstadt und Kaufhof, René Benko, kürzlich bereits Pläne für ein Kaufhaus des Westens in dem Gebäude vorgestellt.