Das Phoenix läutet den Sommer ein : Sundowner auf der Dachterrasse

Düsseldorf Der Sommer kann kommen: Das Phoenix Twenty-Two öffnet wieder.

Das Gastronomen-Duo Philipp Wolter und Ehefrau Tanja vom Phoenix im Dreischeibenhaus machten im Vorjahr schon mal die Probe und öffneten gelegentlich die Dachterrasse in der 22. Etage des geschichtsträchtigen Hauses. Schon im Sommer 2018 gab es Cocktails mit imposantem Blick über die Stadt und in der Weihnachtszeit dann Glühwein. Am Samstag (6. April) öffnet das Phoenix Twenty-Two das erste Mal in diesem Jahr die Dachterrasse für die Öffentlichkeit. Die Öffnungszeiten sind von 18 bis 23 Uhr – allerdings nur bei trockenem Wetter. Der Eintritt beträgt 5 Euro, und es gibt Wein und Bier.