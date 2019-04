Filmprojekt zu Angermund : Ein Film zeigt Angermunds Schönheiten

Angermund Der Filmemacher Fred Schmitz hat eine Dokumentation über die Rosenstadt erstellt. Ein Jahr lang hat er dafür die Angermunder im Alltag, aber auch bei Feiern und im Brauchtum begleitet.

Eigentlich sollte es nur ein Kurzfilm von 20 Minuten werden, doch dann hat die Vielseitigkeit des Stadtteils Angermund Fred Schmitz überrascht. „Egal, mit wem ich dort gesprochen habe, immer hat man mir einen neuen Ort, Verein, ein Gebäude oder Menschen ans Herz gelegt, die unbedingt auch noch Eingang in meinen Film finden müssten“ sagt Fred Schmitz. Der 81-Jährige ist leidenschaftlicher Filmemacher. 40 Jahre lang hat er in der Werbe-Industrie als Fotograf und Filmer gearbeitet und konnte mit dieser kreativen Tätigkeit einfach nicht aufhören. So hat der Unterrather inzwischen privat schon 13 Filme über seine Heimat gedreht, die zum Teil auf Festivals ausgezeichnet und im Fernsehen ausgestrahlt wurden.

Sein neuestes Werk heißt „Angermund – Vielfalt mit Herz“ und zeigt die vielen Facetten von Düsseldorfs nördlichstem Stadtteil. Ein Jahr hat Schmitz an dem nun 55 Minuten langen Film gearbeitet. Um sich mit dem Stadtteil bekannt zu machen, hat er diesen häufig mit dem Fahrrad durchquert und auch vom Fahrrad aus einige Sequenzen gefilmt. Begonnen mit den Dreharbeiten hat er am 11. Januar 2018 beim Biwak der Karnevalsgesellschaft De elf Pille. Die letzten Aufnahmen entstanden dann im November beim großen Nikolausmarkt.

Kaufen kann man den Film als DVD für 15 Euro, entweder vor Ort oder in der Buchhandlung Lindenlaub an der Angermunder Straße 32 oder bei Lotto Presse an der Angermunder Straße 36.

Vorführung des Films ist am Freitag, 12. April, um 19 Uhr im Schützenhaus am Freiheitshagen. Der Eintritt ist frei.

„Ich bilde quasi das Leben in Angermund über ein Jahr ab“, sagt Schmitz. Er hat die Angermunder dabei in ihrem Alltag begleitet, mit ihnen Feste gefeiert, ihnen in ihren Vereinen, Berufen und bei ihren Hobbys über die Schulter geschaut. Er gibt Einblicke in das vielseitige Angermunder Brauchtum und die Geschichte des Ortes. Zudem zeigt er auch jede Menge Natur. Statements von Angermunder Bürgern lockern den Film auf und Fred Schmitz selbst kommentiert viele der Szenen.