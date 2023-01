Karneval in Düsseldorf Die KG Regenbogen feierte im Stahlwerk

Die KG Regenbogen verkündet es seit zwölf Jahren in ihrem Lied „Chaka Waka“: „Feiern ist das Geilste, was es gibt. Zusammen feiern, kommt und tanzt zu der Musik. Wollt ihr etwa nur sitzen? Nein – Ihr wollt buddeln, baggern, bützen.“ Das Motto hat sich seitdem zumindest für die Sitzungsparty der vor 22 Jahren gegründeten Jeckenvereinigung nicht geändert. Und so verwandelten 900 Närrinnen und Narren unter der Regie von Regenbogen-Präsident Andreas Mauska das Stahlwerk in ein stundenlanges brodelndes und waberndes Tanzgelage.