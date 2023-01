Prunksitzung im Seidenweberhaus Jubiläumssitzung – die Mösche piep, piep

Für so manchen Lacher gut war Comedian Erasmus Stein aus Essen. Er verriet, die Zauberkunst zu beherrschen und setzte zunächst, mit Hilfe des entfesselten Publikums, „auf ein Opening wie in Las Vegas.“ Außerdem fand er schnell heraus, wo die wirklich gut gelaunten Narren sitzen, nämlich rechts im Saal. Dort, in der ersten Reihe, entdeckte er auch die jecke Cosima, die ihm, weil sie ja auf dem „Mitmach-Platz“ saß, im Laufe seines Auftritts mehrmals als Assistentin zur Seite stehen musste, zum Beispiel bei einem Kartentrick. Ganz allein zeigte Erasmus Stein einen Trick mit Luftballon. Den blies er auf und ließ ihn dann in seinem Mund verschwinden. Seine eher kräftige Statur erklärte er im Anschluss so: „Das ist, weil ich schon so viele Ballons geschluckt habe.“ Herzlicher Beifall für diesen höchst amüsanten Auftritt!