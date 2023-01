Karneval In Düsseldorf Premiere von „Dä Stolz von Odebach“

Doch so richtig räumten dann doch die Profis ab. Allen voran Joachim Jung alias Lieselotte Lotterlappen. Der im Düsseldorfer Karneval beliebte Comedian hatte die Gürtellinie mal wieder knapp unterhalb seiner Knie gezogen und ließ so einige Zoten vom Stapel und das Publikum brüllte vor Vergnügen. Im Gegenzug dankte es Jung mit enormer Spielfreude auf der Bühne. „Wie habe ich das während Corona vermisst, vor so einem Publikum aufzutreten“, gestand Lotterlappen, nur um direkt wieder ihrer Rolle gerecht zu werden. „In Düsseldorf gibt es so viele nette Menschen. Wobei, hier vorne die fünf am Tisch, da muss man aber noch mal nachbessern.“