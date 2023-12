Karneval in Radevormwald Musik, Humor und viel kölsches Gefühl

Warum das Konzert so unfassbar beliebt ist, lässt sich mit der erfrischend-lässigen gute Laune erklären, mit der sowohl die Paveier als auch ihre Freunde und Künstlerkollegen die Bühne betreten und mit dem Publikum interagieren. Sie nehmen sich nicht zu wichtig, schlüpfen – zur Belustigung des Publikums – gerne in wenig vorteilhafte Outfits und legen völlig uneitel auch mal ihre Pannen offen. Obgleich das Bürgerhaus am Sonntagabend mit weit über 400 besetzten Sitzplätzen restlos ausverkauft war, glich das Miteinander eher einem intimen Wohnzimmerkonzert.