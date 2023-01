Mode für den Karneval Fantasievolle Outfits für Düsseldorfs Amazonenkorps

Die Delegation des Amazonenkorps um die Vorsitzende Unkrig-Kremer hatte bei der Ausstellung der Entwurfszeichnungen Ende Oktober 2022 die Qual der Wahl bei 130 Ideen, denn am Ende sollten die Schüler nur acht Kostüme fertigen. Neben der Präsentation der Kostüme fand am Mittwoch auch die Prämierung der Entwürfe statt. Und hier galt: Genäht oder nicht – in einem schulinternen Designwettbewerb wurden zusätzlich die sechs besten Entwürfe prämiert.