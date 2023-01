Karneval in Düsseldorf Das Düsseldorfer Prinzenpaar zog in seine Hofburg ein

Düsseldorf · Das Düsseldorfer Prinzenpaar hat eine Hofburg, und zwar ist das das Steigenberger Parkhotel. Am vergangenen Wochenende zog es in das Hotel an der Kö ein.

17.01.2023, 05:15 Uhr

Prinz Dirk (l.) und Venetia Uasa sind ins Steigenberger Parkhotel eingezogen. Hotelchef Carsten Fritz begrüßte sie. Foto: CC