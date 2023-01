Karneval in Düsseldorf Generalcorpsappell auf fremdem Terrain

Auch das Prinzenpaar der Landeshauptstadt Düsseldorf kam zur Bürgerwehr und blieb den Rest des Abends. „Wir kommen gerne auch zu eurem Biwak. Es ist eine so schöne Kulisse auf dem Gerricusplatz“, kündigte Prinz Dirk II. an. „Ihr bewegt so viel in eurem Stadtteil. Das zeigt, wie tief verwurzelt ihr in Gerresheim seid.“ Genau deshalb fand es auch die Leiterin der Bezirksverwaltungsstelle 7, Claudia von Rappard, schade, dass der Generalcorpsappell nicht in der heimischen Gemarkung durchgeführt werden konnte: „Ich bin etwas traurig, dass wir nicht in Gerresheim feiern können. Aber wenn es eine Ersatzheimat für die Bürgerwehr gibt, dann ist es das Schumacher.“