Kostüme Hintzen in Korschenbroich Wo Prinzenpaare auf Einkaufstour gehen

Im Kostümverleih Hintzen herrscht derzeit Hochbetrieb. Hier wird vermessen und beraten. Denn, wer in den roten Klinkerbau an der Hindenburgstraße kommt, wünscht in der Regel ein maßgefertigtes und hochwertiges Kostüm. Hier gehen Prinzen und ihr Gefolge, Funkenmariechen und Prinzessinnen ein und aus.