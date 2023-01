Karneval in Düsseldorf „Lady Di“ sahnt ersten Preis beim „Böse-Hupen-Ball“ ab

Einige Partygäste waren Stammkunden – so wie „Katie Fit“ und „Anna Bolika“. „Wir sind mit einer zehn Mann starken Gruppe hier. Wir haben uns zu Hause getroffen, jetzt sieht es da aus, als sei eine Douglas-Parfümerie explodiert“, so Katie lächelnd. „Wir haben auch unseren Nachbarn gesagt, dass sie sich nicht wundern dürfen, wenn zehn Männer auf Stöckelschuhen durch die Gegend laufen.“ Dass sie sich mal wieder in die Glitzer-Pumps mit 15 Zentimeter hohen Hacken zwängen musste, hat er/sie schnell bereut. „Am Anfang denkst du, oh, das sieht aber gut aus. Nach einer halben Stunde hast du nur noch Schmerzen“, so „Katie Fit“.