Schulen in Radevormwald Jugendliche sollen mit Boxen die Wut gesund abreagieren

Das Lachen verging ihnen dabei aber nie, vor allem nicht, wenn sich Spangenberg selbst als Sparringspartner zur Verfügung stellte und die Schüler motivierte, sich an ihn mal richtig auszupowern. Zunächst zaghaft, dann aber immer kräftiger entwickelten sich die Schläge. „Eine Box-AG an der Schule wäre schon richtig cool“, befand Luis. So schlimm wie in Großstädten oder Problembezirken sei es in Radevormwald mit Gewalt unter Jugendlichen noch nicht, sagt Kevin Cords von der Jugendgerichtshilfe. Aber für die Größe der Stadt sei es schon ein zunehmendes Problem. Vor allem die rechte Gewalt nehme deutlich zu. Deswegen ist ihm das Boxtraining ein besonderes Anliegen. Wenn die Jugendlichen durch das Boxtraining nämlich lernen, ihre Wut und Energie vernünftig zu kanalisieren, könnten sie vor vielen Problemen bewahrt werden, die sonst – früher oder später – auf Cords Schreibtisch landen. „Unsere Idee ist es, das Angebot an allen Schulen anzubieten.“